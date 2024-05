Vannacci, sinistra in tilt per la 'Decima'. Il generale: "Riferimento alla Marina"

31 maggio 2024 a

a

a

È bastato un video del generale Vannacci per far andare nel pallone tutta la sinistra. In un spot circolato sui social, il candidato della Lega, con il tricolore alle spalle, esorta i suoi elettori a votare per le europee dell'8 e 9 giugno. Peccato che non sia sfuggito il particolare riferimento militare: invece che invitare a barrare o mettere una croce sul simbolo, Vannacci ha chiesto di fare una "Decima". Il riferimento è alla X Mas, corpo della Marina Italiana, diventato noto, oltre che per i suoi successi militari, per aver cooperato con i nazisti dopo la nascita della Repubblica di Salò.

Ecco quindi che a sinistra non ci hanno messo niente a urlare allo scandalo e a invocare lo spettro del fascismo. Nel giro di poche ore, quel tanto che è bastato affinché si diffondesse il video, sono partite le solite accuse di strizzare l'occhio al regime. Da Riccardo Magi di Più Europa che ha invocato l'apologia al fascismo, fino al segretario dei Verdi Angelo Bonelli che ha accusato il generale di strizzare l'occhio all'estrema destra per accaparrarsi i voti dei nostalgici.

A riportare tutti sulla terra ci ha pensato lo stesso generale Vannacci che, con una lezione di storia, ha spiegato alla sinistra a cosa faceva riferimento nel video: "Nello spot si fa riferimento a Decima X glorioso reparto della regia Marina che ha operato fino al 1943 e del quale tra gli altri faceva parte anche Teseo Tesei. Nulla a che vedere dunque con l’interpretazione che ne stanno dando altri"