Giuseppe Conte, Di Battista: "Situazione drammatica, il problema è politico"

Andrea Carrabino 11 giugno 2024 a

a

a

Con il clamoroso crollo del Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni europee, Giuseppe Conte è ora più che mai sotto accusa. Il 9,9% delle preferenze, la perdita del Sud e il sabotaggio dei suoi elettori a Bari sono tre indizi che fanno una prova. In più, sono arrivate critiche anche da Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, che ha subito chiesto le dimissioni dell'ex avvocato del popolo. Ma non è l'unico.

Anche Alessandro Di Battista, ex colonna portante del Movimento Cinque Stelle, ha individuato in Giuseppe Conte il principale responsabile della disfatta europea dei grillini. In un video postato sui social, Dibba non ha risparmiato critiche all'ex presidente del Consiglio. "La situazione del Movimento 5 Stelle - ha spiegato l'ex deputato - è drammatica da diversi anni e rompere l'abbraccio mortale col Pd è oggi più complicato, perché i dem l'hanno più che doppiato; ma abbracciarlo ancora di più rappresenterebbe una lenta agonia. Quello dell'8 e del 9 giugno - ha poi aggiunto - era un risultato aspettato perché tutte le tornate elettorali precedenti, nei comuni e nelle regioni, erano andati male. In 5 anni il Movimento 5 Stelle ha perso 2 milioni e 200 mila voti e si è di fatto dimezzato. Rispetto alle politiche del 2022 ha perso due milioni di voti. E non credo che mettere candidati più conosciuti avrebbe cambiato qualcosa, perché il problema è politico".

"Disastro, deve dimettersi": Casaleggio picchia duro, la reazione di Giuseppi

Sulla scia tracciata dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, anche per Di Battista l'astensionismo ha giocato un ruolo chiave nella disfatta di Giuseppe Conte. "Se una minoranza elegge i rappresentanti - ha sottolineato - è lecito parlare di democrazia deviata. Ma è troppo facile prendersela contro i menefreghisti, perché nel non voto c'è gente che scende anche in piazza o magari vota nei comuni. Piaccia o non piaccia, molte delle persone che oggi non votano sono appassionate di politica, ma pensano che sia inutile votare".