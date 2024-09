4 di sera, "Conte e Schlein, con chi berrei una birra": il gesto di Renzi in studio

13 settembre 2024 a

a

a

"C'è una parte d’Italia che vuol bene alla Meloni ed è convinta che stia andando benissimo. Io penso invece che la Meloni non stia andando bene e quindi, per costruire l’alternativa, bisogna trovare dei punti su cui andar d’accordo. Io con Conte sul rapporto personale non ci vado d’accordo, l’ho mandato a casa l’altra volta scegliendo Draghi e ancora a lui non è andata giù. Ma possiamo trovare dei punti di incontro sulle cose che servono agli italiani".

Matteo Renzi a 4 di Sera non usa giri di a parole e tende la mano al leader dei Cinque Stelle. Come è noto l'ex premier vede come fumo negli occhi l'ingresso di Renzi nel campo largo, il progetto, di fatto non ancora decollato, per unire tutte le anime del centrosinistra.

Sale FdI, boom per Forza Italia e... incubo Avs: il sondaggio, cosa è cambiato in 90 giorni

E l'ex leader del Pd, oggi alla guida di Italia Viva, parla anche di future alleanze sui programmi: "Se serve per aumentare gli stipendi agli italiani, ridurre le liste d’attesa nella sanità e mettere in ordine la situazione sul territorio, sono disponibile a turarmi il naso e a fare l’accordo con la sinistra radicale". Ma a una semplice domanda Renzi risponde in modo chiaro e rivela la sua avversione per Giuseppi: "Con chi berrei una birra tra Conte e Schlein? Senza dubbio con Elly...". Insomma, per la pax tra Conte e Renzi occorre attendere ancora un po'.

Vede questo sondaggio, attenti alla sua faccia: Elly Schlein sconvolta dal flop Pd | Guarda