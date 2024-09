Sondaggio Supermedia, crollo di Azione: "Il dato peggiore dal 2021"

19 settembre 2024 a

a

a

I nuovi sondaggi di diversi importanti istituti pubblicati negli ultimi giorni hanno ottenuto una Supermedia più accurata rispetto a quella a cavallo della pausa estiva. Secondo questa nuova analisi, il centrodestra si è consolidato così come il centrosinistra. Ma il dato che sospende più di tutti è quello di Azione. Il partito di Carlo Calenda, dopo l'ultima ondata di fuggi-fuggi di importanti dirigenti, ha ottenuto il dato peggiore dal 2021. Azione, infatti, è sceso sotto il 3%. Una vera e propria debacle per Carlo Calenda.

Come detto, il centrodestra continua a viaggiare a gonfie vele. Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è dato al 29%, con un balzo dello 0,2% rispetto alle ultime rilevazioni. Anche gli altri partiti che compongono la maggioranza possono esultare. Forza Italia si attesta infatti al 9,2%, con un incremento addirittura dello 0,3%. La Lega, invece, è posizionata all'8,5% e registra un + 0,1%. Dalle parti del campo largo, è il Partito democratico a guida Elly Schlein a guidare il centrosinistra. I dem guadagnano infatti lo 0,1% e si attestano così al 23,2%. Più staccato il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che però non sembra aver sofferto della guerra interna con Beppe Grillo. I pentastellati si attestano all'11,7%, con un balzo in avanti di 0,4%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. La formazione politica a guida Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli guadagna lo 0,1% e si posiziona così al 6,5%.

"Grave e incoerente": anche Mara Carfagna lascia Calenda, crisi di nervi dentro Azione

Per quanto riguarda i partiti "minori", troviamo Azione al 2,9%. A seguire, Italia Viva di Matteo Renzi che resta al 2,3%. Più Europa, invece, perde lo 0,1% e si piazza all'1,7%. Infine, Pace Terra e Dignità che perde addirittura lo 0,3% e si attesta all'1 per cento.