E' sempre CartaBianca, "polizia razzista?": Donzelli zittisce la Serracchiani

Polizia, immigrazione, razzismo, consenso. A E' sempre CartaBianca, su Rete 4, si parla di politica a 360° e gli ospiti di Bianca Berlinguer rappresentano la "crema" del sinistra-pensiero. Ci sono Debora Serracchiani, Laura Boldrini, Gad Lerner. Per il fronte maggioranza, invece, ecco Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Silvia Sardone della Lega.

Proprio il responsabile organizzazione del partito di Giorgia Meloni parte in quarta mettendo subito in difficoltà la dem Serracchiani sul tema del Consiglio d'Europa. Ieri l'Ecri, l'ente anti-discriminazione, ha accusa l'Italia per il razzismo tra le forze dell'ordine, sollevando un vespaio. Dal fronte delle opposizioni, però, nessuna critica: tutti ad applaudire e bacchettare, invece, il governo. "Noi dobbiamo essere orgogliosi delle donne e degli uomini in divisa, dobbiamo essergli grati per quello che fanno e noi dovremmo fare di più per loro", è la strigliata di Donzelli alla Serracchiani.

Andrea Scanzi, del Fatto quotidiano, lega la questione del "razzismo" alla vicenda dei migranti in Albania: "Se Salvini, tra le massime cariche del governo, dice 'non possiamo far entrare cani e porci' riferendosi ai migranti viene il dubbio che dentro la maggioranza ci sia qualcuno di un po’ razzista. L’accordo Italia-Albania poi è stata una fetecchia". Per Lerner "l'allestimento del centro in Albania" è "una trovata del governo, una sceneggiata molto costosa".

A questo si collega anche Laura Boldrini, ex presidente della Camera: "Come può il nostro governo dire che l’Egitto è un Paese sicuro? In carcere ci sono migliaia di politici, attivisti e militanti. Idem la Tunisia". Risposta dell'eurodeputata leghista Sardone: "Voglio rassicurare la sinistra: questo governo continuerà la lotta all’immigrazione clandestina. Gli italiani hanno punito sonoramente la ricetta della sinistra".