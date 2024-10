Tommaso Foti inchioda Chiara Braga: "Quelli con te hanno mandato la Salis in Europa"

23 ottobre 2024 a

"Il caso Vannacci l'ha creato la sinistra". Non usa troppi giri di parole Tommaso Foti. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il deputato di Fratelli d'Italia smentisce Chiara Braga e ricorda che "in tutti i talk show Vannacci è stato il più intervistato, una serie di polemiche lo hanno fatto diventare un personaggio. Non l'ho invitato io, chi gli ha dato fiato è stato qualcun altro". Ma la parlamentare del Pd non ci sta e controbatte: "Qualcuno che sta con voi l'ha candidato in Europa". Il riferimento, ovviamente alla Lega, con tanto di provocazione non passa inosservato a Foti che a quel punto mette la Braga di fronte a una scomoda evidenza: "Qualcuno che fa il campo largo con te ha mandato in Europa la Salis".

E a Maria Teresa Meli che si inserisce nel dibattito, Foti ricorda: "Sto paragonando uno che non è a processo con una che lo è". La Meli però sembra stare dalla parte della Braga: "La Salis è a processo nel Paese del vostro amico Orban". "Certo, in genere la gente si processa dove commette reati. Questo lei dovrebbe saperlo bene", replica Foti spazientito. Proprio in questi giorni l'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità di cui gode Ilaria Salis dopo la sua elezione all'interno del Parlamento europeo.

La militante antifascista, nonché docente milanese, è imputata per aver aggredito un gruppo di neonazisti nel giorno dell'Onore, che l'11 febbraio celebra i soldati ungheresi e tedeschi uccisi durante l'assedio di Budapest nella Seconda guerra mondiale. Salis si è sottratta al processo ottenendo appunto l'immunità in seguito all'elezione, ma ora le cose potrebbero cambiare.