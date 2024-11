Umbria, 5 anni dopo lo stesso "scoop" del Corsera contro Salvini: "I frati di Assisi col centrosinistra"

03 novembre 2024 a

Un caso curioso. E piuttosto grottesco. Un caso che sta tutto a pagina 13 del Corriere della Sera di oggi, domenica 3 novembre. Il tema sono le elezioni regionali in Umbria, che si terranno i prossimi 17 e 18 novembre. La sfida è tra la governatrice uscente, la leghista Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, la candidata del centrosinistra.

Ecco, il punto è che sul Corsera fa capolino un articolo firmato dal "solito" Fabrizio Roncone il cui titolo recita: "Il caso dei frati d'Assisi che 'benedicono' la candidata alla Regione col Cantico nel programma". Inutile stare a sottolineare che la candidata "benedetta" sarebbe la piddina Proietti. Roncone dà conto anche del fatto che, al contrario, i vescovi umbri hanno fatto sapere di voler stare fuori dalle elezioni.

Cosa c'è di strano e grottesco? Presto detto: riavvolgere il nastro fino a ottobre 2019, quando stavano per essere celebrate le precedenti elezioni in Umbria. La sfida er sempre tra la Tesei e Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra: finì 57% a 37% per il centrodestra. Ecco, per la precisione il 23 ottobre del 2019, sempre sul Corriere della Sera e sempre a firma Roncone, ecco che andava in stampa un articolo il cui titolo recitava: "La campagna casa per casa di Salvini in Umbria. È Assisi la Fort Alamo di centrosinistra (e 5 Stelle)".

Nel pezzo, però, si spiegava anche che i frati di Assisi, anche nel 2019, "benedicevano" il candidato del centrosinistra. Roncone, nel pezzo di cinque anni fa, riportava anche una dichiarazione dei frati: "Noi preghiamo affinché Salvini perda queste elezioni regionali". Già, cinque anni dopo, sostanzialmente, un pezzo copia-e-incolla. Un altro articolo, firmato Roncone, a favore del Pd e contro la Lega, sempre in Umbria. Un fatto curioso. E, soprattutto, grottesco.