Prima della Scala, Giuseppe Sala: "Mattarella ci sarà, Meloni no"

04 novembre 2024 a

a

a

"Alla Scala ci sarà il presidente Mattarella e non ci sarà la presidente Meloni": lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della posa delle corone al sacrario dei caduti in occasione del 4 novembre. A uno degli eventi più attesi di Milano, la Prima della Scala del 7 dicembre con l'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, oltre al capo dello Stato sarà presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Nello stesso giorno si dovrebbe tenere anche l'inaugurazione di Palazzo Citterio a Brera, che però risulta essere in forse a causa dello sciopero dei lavoratori. "Ovviamente essendo un museo dello Stato non mi esprimo - ha commentato il primo cittadino - e non ho un'idea precisa. Ne ho parlato con la soprintendente, a cui ho detto che sarebbe una buona occasione per Milano nella giornata degli Ambrogini e della prima della Scala, che ci fosse anche Palazzo Citterio. Dopodiché è nelle sue mani".

Sala, poi, ha risposto anche alle domande sullo stato di salute del centrosinistra, soffermandosi in particolare sulla figura di Matteo Renzi, leader di Italia Viva: "Credo che sia infederabile, nel senso che è molto difficile immaginare che si faccia federare. E comunque sarebbe una cosa che va al di là delle della mia umana capacità". La sua è una risposta a una recente dichiarazione di Renzi, secondo cui il sindaco di Milano non sarebbe capace di federare il nuovo centrosinistra. Parlando di Carlo Calenda, invece, il primo cittadino ha rivelato: "Ci stiamo sentendo perché comunque alla fine io ascolto un po' tutti". E ancora: "Io conosco le sue idee, lui conosce le mie, certamente c'è stima, penso reciproca, quindi continuiamo a parlarci".