Speranza e le virostar ancora in guerra contro la libertà dei cittadini

Chirurgico e preveggente, il grande Checco Zalone aveva anticipato tutto a Sanremo ormai quasi tre anni fa, immaginando il dramma delle virostar alle prese con l’inevitabile esaurimento dello spauracchio-Covid: La curva è andata giù/sta per finire il sogno/nessuno si spaventa più (...). Pandemia ora che vai via/che ci faccio con la rosolia/Pandemia se te ne vai via/lavo i piatti in qualche pizzeria...