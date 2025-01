Alessandra Todde, Danilo Toninelli: "Cammina su una sola gamba, crollerà inevitabilmente"

07 gennaio 2025 a

a

a

Il Movimento 5 Stelle implode: è un tutti contro tutti, ma soprattutto Danilo Toninelli contro Giuseppe Conte. Dopo gli attacchi al leader (reo di aver sostenuto l'eliminazione della figura del garante ricoperta da Beppe Grillo ndr), l'ex ministro pentastellato rincara la dose. A servire su un vassoio d'argento nuove critiche, il caso Alessandra Todde.

Per Toninelli si tratta di "una questione nazionale, perché rappresentava la prima vittoria del cosiddetto campo largo". Il motivo? "Todde - si sfoga Toninelli durante il programma 'Controinformazione' in onda su Radio Cusano - era infatti la punta di diamante di Conte, che ora non parla perché il danno di immagine che ha subito è enorme". E anche se, con ogni probabilità, "la questione rimarrà nell'ambito dell'illecito amministrativo", Toninelli non può fare a meno di pensare che "Conte e Todde dovranno capire se possono andare avanti politicamente".

"La nuova casa di Giorgia Meloni": Toninelli la spara grossa? Ricoperto di insulti | Guarda

"Todde - conclude - sarà continuamente sottoposta al giudizio di tutti, dei tribunali e della politica, come potrà fare il suo lavoro in queste condizioni? Politicamente parlando cammina su una gamba sola, al primo errore fatto crollerà inevitabilmente". Il riferimento è al Collegio regionale di garanzia elettorale che ha fatto una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale per la presidente della Regione Sardegna, che così facendo perderebbe anche tale carica. Sarebbero infatti state rilevate delle inadempienze sulle spese tenute durante la campagna elettorale 2024, che hanno portato all'emissione di un'ordinanza ingiunzione indirizzata al Consiglio regionale, il quale dovrà stabilire una data per la decisione sulla decadenza.