Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Adolf Hitler? Una cosa è certa..."

Il generale Roberto Vannacci a tutto campo in un'intervista concessa a Il Tempo. Parla di politica, ovviamente, del terzo mandato, dell'Autonomia e assicura fedeltà alla Lega, smentendo le voci che lo danno lontano dal partito.

Ma gran parte del colloquio verte sulla situazione in Germania, dove Afd viene dato al 22%, i massimi dell'ultimo anno. Il partito di estrema destra, insomma, potrebbe arrivare a governare il Paese. E Vannacci, va da sé, vede con favore la circostanza. "Penso che gli elettori tedeschi stanno orientando il proprio voto su chi promette loro di mettere le cose a posto. Questo smentisce anche il fatto che questa forza politica possa essere considerata estremista. Se c’è una grande maggioranza di persone che li votano non è più un estremo".

Quando gli chiedono cosa crede che accadrà, nelle prossime settimane, in Germania, Vannacci risponde: "Quello che mi aspetto è che la sinistra chiederà di sospendere la democrazia perché è il loro modo di fare", parte in quarta accusando il fronte progressista. "Decidono, da guardiani della morale, chi è ricevibile e chi no. In caso diranno che queste elezioni non s’hanno da fare oppure si inventeranno chissà quali altri fantasmi tipo il ritorno di Hitler. Deve sapere che in una delle ultime interviste che ho fatto a Dimartedì, Floris ha detto che a essere democratici non ci è andata sempre troppo bene perché Hitler e Mussolini, più o meno, sono stati eletti democraticamente. E quindi la soluzione qual è? Sospendere la democrazia quando arriva qualcuno che potrebbe essere giudicato non conforme ai dettami della sinistra?", picchia durissimo il generale.

Infine, viene interpellato su quanto detto da Alice Weidel, la leader di AfD, nella chiacchieratissima intervista su X condotta da Elon Musk: la Weidel ha sostenuto che Adolf Hitler fosse comunista. C'è del vero? "Non lo so, una cosa è certa: il partito fondato da Hitler si chiamava nazionalsocialismo quindi sul fatto che si rifacesse al socialismo ci sono pochi dubbi", conclude Vannacci mandando, come di consueto, ai matti la sinistra nostrana.