Scudo penale per i poliziotti, "solo per evitare automatismi": dopo gli scontri, l'ipotesi del governo

Dopo gli scontri di piazza fra manifestanti e forze dell'ordine, dopo le violenze contro la polizia, il governo pensa a imprimere una accelerazione al disegno di legge sulla sicurezza. Approvato alla Camera nell'ottobre scorso, l'iter del ddl ha subito un rallentamento al Senato. Almeno fino alla scorsa settimana, prima dei disordini registrati nel corso delle manifestazioni seguite alla morte del giovane Ramy.

Sul provvedimento, viene spiegato da fonti parlamentari, peserebbero anche alcuni rilievi che sarebbero arrivati dal Colle, insomma ci sarebbero dei punti da limare. Ma la novità delle ultime ore è l'ipotesi di introdurre il cosiddetto "scudo penale" a tutela delle forze dell'ordine, questione che fino ad oggi non era stata affacciata. La definizione di "scudo penale", però, sarebbe una sintesi di un meccanismo che non prevederebbe automatismi nell'indagare le forze dell'ordine: questo è quanto hanno spiegato in serata fonti di Palazzo Chigi, escludendo l'ipotesi di "vietare" qualsivoglia tipo di indagine nei confronti delle divise.

La sola ipotesi ha fatto insorgere il Pd, per cui ha parlato Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria, secondo cui il ddl Sicurezza "è finito non solo sotto i rilievi del Colle ma anche sotto la lente di ingrandimento del Consiglio d'Europa per i diritti umani". E ancora: "Mi colpisce moltissimo questo gioco al rialzo che la maggioranza e il governo fanno attorno al tema della sicurezza. Perché è come un'ammissione di insufficienza delle misure da noi, e non solo da noi, criticatissime".

Nonostante gli strali del Pd, in maggioranza Lega e Forza Italia si mostrano decisi a procedere velocemente verso l'approvazione del dl sicurezza, pur tra qualche divergenza. Da Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli si dice "aperti a miglioramenti" del testo. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiega che il suo partito intende "giungere alla conclusione del provvedimento, abbiamo sottolineato alcuni aspetti critici e ci siamo espressi in maniera chiara, alla luce del sole. Noi vogliamo che le cose siano fatte bene riguardo un provvedimento cosi' importante e se serve qualche giorno in più va bene ugualmente".

Anche l'omologo della Lega, Riccardo Molinari, chiede di andare avanti spediti verso l'approvazione, evitando una terza lettura che, se fossero introdotte modifiche al testo, diventerebbe una necessita'. Sul ddl Sicurezza "la nostra posizione è diversa da quella di FdI, perché deve essere approvato senza modifiche", ha spiegato Molinari.

Per quel che riguarda la misura in tutela della polizia, non si tratterebbe di un effettivo scudo penale, ma di un meccanismo in base al quale - l'esempio è il carabiniere Luciano Masini, che la sera di Capodanno è intervenuto uccidendo un uomo che aveva accoltellato 4 persone - non ci sia l'iscrizione automatica nel registro degli indagati del militare. Questo è quanto fatto trapelare dal governo, da fonti di Palazzo Chigi, in serata.