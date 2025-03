Guido Crosetto picchia duro su Mosca: "Da Putin una richiesta assurda"

19 marzo 2025 a

"Se ci sarà la tregua e se Putin smetterà di attaccare saremo tutti contenti, ma smettere di aiutare l’Ucraina finché lui continua a bombardare mi sembra una richiesta assurda in questo momento": il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite della trasmissione tv Mattino Cinque, lo ha detto commentando la telefonata tra il presidente russo e quello americano Donald Trump, che hanno discusso della guerra in corso. Tra le condizioni poste dallo zar lo stop e tutti i tipi di aiuti militari a Kiev.

Crosetto, che da tempo sostiene la necessità di spendere di più nella difesa in Europa, evitando di far ricadere quelle spese sul calcolo del deficit, intervistato dal Foglio, ha poi aggiunto: "Quella europea è una finestra di opportunità vera, che ci consente di investire nella difesa in modo serio, anche se è evidente che per investire in questo settore con lungimiranza occorre creare tutte le condizioni affinché non si scateni, in un paese, la guerra sociale. Purtroppo, attorno a noi, vedo troppa gente, in politica, che per monetizzare due voti in più butta benzina sul fuoco, e anche per questo occorre in Europa capire in che modo costruire il percorso verso una nuova difesa europea senza offrire il fianco ai partiti più anti europeisti".

Secondo il ministro della Difesa, "bisogna avere la possibilità di spiegare che la svolta europea non è bellicista, non riguarda le sole armi, ma riguarda un intero comparto, riguarda un approccio nuovo, riguarda una consapevolezza che non è solo tecnica o finanziaria ma è politica". E su quest'ultimo punto ha voluto fare una precisazione: "Rafforzare gli investimenti sulla difesa, come farà questo governo, anche per allinearsi il più possibile a quelle che sono le indicazioni delle Nato, è una necessità dettata dalla consapevolezza che difendersi è il prerequisito dell'esistenza di una nazione e anche di una democrazia".