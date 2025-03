Michele Serra inguaia Repubblica? Gasparri: "Stop soldi pubblici"

Vuoi vedere che Michele Serra, oltre a mettere nei guai il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, costerà caro anche a Repubblica? Mentre la Corte dei Conti del Lazio annuncia di aver aperto un fascicolo d'indagine in seguiti agli esposti per l'uso di fondi del Comune amministrato dal Pd per organizzare la manifestazione per l'Europa in piazza del Popolo dello scorso sabato 15 marzo, fortemente voluta dalla penna de "L'amaca", è Maurizio Gasparri a sottolineare come in Parlamento Forza Italia sia mossa chiedendo ufficialmente la sospensione della erogazione di fondi dello Stato al quotidiano di largo Fochetti diretto da Mario Orfeo per l'appoggio "informale" proprio a quell'evento.

"Come intende agire la Procura della Repubblica di Roma dopo lo scandalo della manifestazione di sinistra in Piazza del Popolo?", incalza Gasparri, presidente dei senatori azzurri. "Apprendo con soddisfazione che la Corte dei Conti del Lazio ha avviato un'inchiesta per verificare le spese del sindaco Gualtieri relative a questa iniziativa di parte. Vogliamo sapere se e per quale ragione i cittadini avrebbero dovuto finanziare con i loro soldi una manifestazione organizzata dal giornale Repubblica e dal giornalista satirico Michele Serra, il quale ha persino affermato che l'iniziativa sia stata promossa dal Comune. Probabilmente, tra una battuta e l'altra, ha confuso immaginazione e realtà".