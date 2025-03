Romano Prodi non si scusa. E il Pd si stringe intorno a lui. Nonostante le ultime immagini trasmesse da Giovanni Floris a DiMartedì fossero inequivocabili, l'ex presidente del Consiglio ha continuato a proporre la sua versione dei fatti. Secondo lui, la tirata di capelli a Lavinia Orefici non è stata un'aggressione violenta. Al contrario, si è trattato di un semplice gesto affettuoso male interpretato dai soliti mistificatori di destra. "I sicari del giornalismo di regime", come li aveva definiti Massimo Giannini sui social. La versione dell'ex premier, però, non ha convinto nessuno. Tranne gli esponenti del Pd, che da bravi scolaretti hanno fanno quadrato intorno al loro professore difendendolo a spada tratta.

Giorgio Gori, per esempio, si è subito fiondato su X per attaccare i suoi avversari politici: "Colpisce la frustrazione che avvelena la destra nei confronti di Romano Prodi, dopo più di trent’anni, e che ancora ne muove il tentativo, patetico, di ammaccarne l’immagine. La sua colpa: averli battuti due volte, e non rinunciare a dire ciò che pensa, senza nulla temere". E poi, come se ciò non bastasse, ha postato una foto direttamente da Bruxelles - dove è presente anche il professore con il suo progetto di Università del Mediterraneo - per mandare un chiaro messaggio a tutti: Prodi non si tocca. "Noi, la delegazione del Partito democratico al Parlamento Europeo, stiamo con Romano Prodi", ha scritto l'eurodeputato dem allegando sui social lo scatto di gruppo.