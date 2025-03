Romano Prodi? Se sei progressista puoi fare ciò che vuoi

Con evidenza maggiore (ma solo il Corriere della Sera a pagina 15), ha scelto a sua volta di far credere ai lettori che il padre nobile della sinistra si sia scusato: «Ora le scuse, ma lo scontro resta». La cosa curiosa è che nell’articolo – assai corretto – firmato da Fabrizio Caccia si mette nero su bianco che le scuse non ci sono state. E tuttavia – magie della titolazione – il lettore che si sia fermato solo al titolo si sarà convinto del contrario. Inutile girarci intorno: i grandi giornali, dopo aver protetto Prodi per quasi una settimana, ieri, nell’urgenza di chiudere il caso, sono arrivati a “prestargli” una gentilezza che lui non ha avuto.

Quanto a Repubblica, per trovare un articolo sull’argomento ieri i lettori sono dovuti arrivare – cammina cammina – fino a pagina 23. Qui almeno non sono state inventate scuse da parte o a favore del Professore. In compenso, non è mancato un tocco lirico sulla vita del Prof: «A 85 anni gira instancabilmente il mondo», «il disimpegno americano lo preoccupa». E quindi capite bene che se giri per il mondo e Trump ti angoscia, dev’essere per lo meno comprensibile che tu ti metta a tirare le ciocche della prima malcapitata giornalista che ti capiti a tiro. Scherziamo, amici lettori, ma onestamente c’è poco da ridere.

Non ce ne voglia la brava Lavinia Orefici. Ma il caso – ormai – non riguarda più lei, che resta creditrice di scuse non ricevute. Il caso riguarda semmai – per l’ennesima volta – un sistema mediatico ancora largamente controllato dai progressisti (anche per il sonno, le distrazioni, le inerzie dei conservatori), in modo da consentire ai loro amici – calcisticamente parlando – di giocare sempre “in casa”, mentre i loro avversari sono perennemente “in trasferta”. Fateci caso: quando è nei guai per qualsiasi ragione un esponente di centrodestra, è un gioco da ragazzi – sui giornali e in tv, ormai quasi senza eccezioni – costringerlo sulla difensiva, imporgli costantemente lunghe spiegazioni e autodifese per tentare di dimostrare di non essere come viene descritto-rappresentato-disegnato. Quando invece il problema è a sinistra, arrivano subito i barellieri, gli infermieri, gli assistenti sociali e spirituali a confortare il malcapitato, che ne esce più o meno come un santo (laico, si capisce).

Nel magico mondo della sinistra, di chi ama definirsi “liberal” ma non sa cosa sia il liberalismo, la narrazione stravince sempre sui fatti. E la narrazione – a sua volta – è basata su una preventiva assegnazione delle parti: di là i cattivi (di volta in volta, populisti-fascisti-razzisti-trumpiani), di qua i buoni (rossi-rosé-fucsia-sfumature varie). Secondo un format rigidissimo e a ruoli fissi, i cattivi hanno sempre torto, anche quando siano evidentemente le vittime; mentre i buoni hanno comunque ragione, qualunque cosa dicano o facciano.

Curioso, eh? I detrattori di Donald Trump gli hanno spesso rimproverato (talora, ammettiamolo, a ragione), una propensione alla post-verità, a una post-truth manipolata e ricostruita a posteriori in base a esigenze di riadattamento propagandistico delle cose. Peccato però che loro (gli autonominati “buoni”) siano i campioni incontrastati della pre-truth, cioè di una verità preconfezionata a tavolino, in cui i torti e le ragioni non dipendono da ciò che si fa ma da ciò che si è. Anzi, da chi si è. E se – per tua fortuna – sei nel perimetro del pensiero accettato, delle opinioni ammesse, allora puoi fare qualunque cosa. Proprio come Prodi.