Fdi inchioda Conte: "Per te la festa è finita"

Nelle ultime ore Giuseppe Conte è sempre di più nel mirino di FdI. Il leader dei Cinque Stelle ha infatti puntato il dito contro il governo che ha recentemente raggiunto il traguardo di essere uno dei cinque più longevi della storia repubblicana. Conte ha commentato così l'obiettivo messo al sicuro da parte dell'esecutivo: "Durate esecutivo Meloni? C'è poco da festeggiare". La risposta da parte di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere e di fatto è arrivata sui social con un post dedicato proprio a Giuseppi.

All'obiezione dell'ex premier, il partito di Giorgia Meloni risponde così: "Voi non festeggiate, ma le casse dello Stato sì. Basta Superbonus, sprechi e misure inutili. Abbiamo posto fine alla mangiatoia grillina ai danni dello Stato. Conte hai ragione, la festa per te è finita". Ma non finsice qui. Fratelli d'Italia ha anche sottolineato il grande risultato del mercato immobiliare con le costruzioni che volano senza il Superbonus: "L'edilizia torna a crescere grazie al Pnrr e supera gli effetti del Superbonus che avevano, di fatto, drogato il mercato immobiliare. L'eredità disastrosa di Conte si appresta ad essere soltanto un triste ricordo". Giuseppi colpito e affondato. Insomma i diasastri lasciati sui conti dello Stato, pian piano, potrebbero diventare solo un ricordo.