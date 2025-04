Giuseppe Conte, "Meloni dilettante": cosa dimentica

"Meloni ci fa sapere che ha annullato tutti i suoi impegni di oggi per occuparsi dei dazi , che colpiranno duramente imprese e lavoratori italiani. Ma visto che i dazi erano stati da tempo annunciati, in tutti questi mesi cosa ha fatto?": Giuseppe Conte torna all'attacco della presidente del Consiglio, che ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul tema dei dazi Usa col fine di tutelare imprese e consumatori italiani. "Ci ha raccontato che era imminente una sua visita a Trump, che l’avrebbero presto accolta alla Casa Bianca. Per adesso si è dovuta accontentare della calda accoglienza di Calenda al suo congresso. Intanto famiglie e imprese italiane soffrono e ancor più soffriranno per questo tsunami economico che si sta abbattendo sul nostro Paese", ha proseguito l'ex premier, facendo dell'ironia.

Conte, poi, ha addirittura giudicato la decisione di sfilarsi dall'accordo della Via della Seta firmato dal suo governo con la Cina. Un accordo che in realtà in molti avevano criticato. Secondo l'ex premier, invece, quell'accordo "avrebbe garantito alle nostre imprese un canale commerciale per affrontare questo momento di crisi. Visto che siamo in tema di rapporti con gli USA dovrebbe imparare questa espressione idiomatica: 'Don’t put all eggs in one basket' (non puntare tutto su una carta sola). Ecco lei ha puntato tutto su Washington. Dilettante. E questo è il risultato. Meloni svegliati!". Dando della "dilettante" alla premier, però, Conte sembra essersi dimenticato dei risultati raggiunti dal suo esecutivo finora: uno di questi, come certificato dall'Istat, è l'aumento degli occupati in Italia, cresciuti di oltre un milione rispetto all'ottobre 2022, quando il governo si è insediato.