Roberto Vannacci, il generale tradito dal 52% delle sue truppe: i flussi a Vigevano

"Le elezioni comunali confermano la fiducia degli italiani nel centrodestra. Anche questa volta le urne contraddicono il racconto di una sinistra con il vento in poppa e ridimensionano le aspettative di Vannacci, praticamente ininfluente".
Poche ore dopo gli scrutini dei ballottaggi, Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, canta giustamente vittoria. Il centrodestra e il centrosinistra finiscono in parità, un 3-3 che soddisfa tutti. Giorgia Meloni dice "avanti così", Elly Schlein parla di "vittoria dei progressisti".
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Per Lupi è stato "un voto che premia il buon governo, la concretezza e il radicamento sui territori: i cittadini giudicano i risultati ottenuti e valutano i progetti per il futuro. Per il centrodestra è un'affermazione politica chiara e un incoraggiamento a proseguire nel lavoro per il Paese sia a livello nazionale, sia nelle comunità locali".
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Il riferimento a Roberto Vannacci non è casuale, perché a Vigevano il generale, ex Lega oggi leader di Futuro Nazionale, aveva invitato i propri elettori a disertare i seggi, non preferendo né il candidato di centrodestra né quello di centrosinistra.
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Quasi una prova muscolare per misurare le proprie forze. Eppure, in Lomellina, qualche indicazione politica c'è stata. Al primo turno, il candidato di Futuro nazionale a Vigevano Fulvio Suvilla aveva preso un ragguardevole 14%, pur restando fuori dal ballottaggio. Secondo l'analisi dei flussi elettorali a cura di Youtrend, oltre la metà dei suoi elettori del primo turno (52%) ha scelto di non tornare alle urne al secondo turno, ascoltando dunque le indicazioni del leader. Tra chi ha invece votato al ballottaggio, la maggioranza si è orientata verso Paolo Previde Massara: il 41% degli elettori di Suvilla ha scelto infatti il candidato di Forza Italia poi risultato eletto, mentre solo il 7% ha votato per Rossella Buratti, candidata del campo largo.
L'altro candidato del centrodestra, Riccardo Ghia, era sostenuto da Lega, FdI e Noi Moderati e aveva ottenuto il 21% al primo turno, restando comunque fuori dal ballottaggio: i flussi mostrano che in questo caso l'81% dei suoi elettori ha votato Previde Massara al secondo turno, mentre il 4% ha scelto la candidata del campo largo e il 15% si è astenuto.