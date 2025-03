Gli anni di piombo sono finiti da decenni. Ma una parte della sinistra non è ancora riuscita a fare i conti col suo passato. All'università di Foggia, per esempio, è saltato all'ultimo minuto un convegno bipartisan sul tema. Il motivo? Ci sono state pressioni della galassia rossa sul rettore dell'Ateneo. A denunciare l’accaduto è Fabio Rampelli che annuncia un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dell’Università.

"Il dibattito al convegno ‘Mai più terrorismo’, organizzato dall’Osservatorio nazionale Anni di Piombo per la verità storica presso l’Aula Magna dell’Università di Foggia ieri mattina non si è potuto svolgere a causa delle fortissime pressioni e intimidazioni nei confronti di alcuni relatori - ha spiegato il vicepresidente della Camera -. E per il pesante clima altamente creato da nostalgici della lotta armata per i quali il terrorismo non è una fase storica ma una prassi politica attuale. Il rettore ha deciso di annullare l’evento per ‘motivi di ordine pubblico’, motivi che però alla questura non risultano”.