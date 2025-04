Riarmo, la sinistra attacca il governo? Ma in Aula si spacca in sei

All’opposizione sono in sei, Pd, M5S, Avs, Azione, Italia Viva e +Europa, e ognuno ha votato solo la propria mozione, bocciando quella del teorico alleato. Un caleidoscopio a confronto dei posizionamenti anti-Meloni è un muro a tinta unita. Viene da chiedersi cosa ci facessero il mese scorso tutti in piazza a Roma per l’Europa, la sicurezza, la pace e l’Ucraina. Il solo coerente era Giuseppe Conte, che infatti aveva marcato visita. Come al solito in Parlamento l’unità a sinistra si è trovata solo nel momento di dire no al documento del governo, che tutti e tre i partiti di maggioranza hanno presentato insieme e approvato, affossando compatti ciascuna delle sei proposte altrui.

È tutto un gioco di posizionamento in cui il contenuto fa da pretesto e sfondo. Per le cronache, la mozione della maggioranza impegna il governo a proseguire nell’opera di rafforzamento della sicurezza, confermare gli impegni internazionali assunti negli ultimi dieci anni in ambito Nato, continuare a sostenere l’Ucraina e adoperarsi per la tregua. Nulla che i due terzi dell’opposizione non condividano o abbiano fatto più volte proprio, ma il gioco delle parti imponeva di indignarsi, perfino sul fatto che dal documento sia stata espuntala parola “Riarmo”, che a sinistra nessuno voleva. La maggioranza è stata accusata di ipocrisia e di averla tolta per non rischiare divisioni con la Lega, ma Meloni in realtà ha da subito contestato il vocabolo a Von der Leyen nella debita sede europea. Non ci vuole molto a trovare un senso all’accaduto. Il Pd è diviso, Elly Schlein ha una leadership fragile e a sinistra c’è una gara per il premo di chi è più anti-Meloni. Sono tutti convinti che chi lo vince avrà più voti e potrà candidarsi a Palazzo Chigi. Lo si vede in ogni questione, e anche le sei mozioni sono una gara a essere più contro dell’altro. Inizia il Pd a dire che la maggioranza è spaccata e non rispetta la Camera, si alza M5S e sostiene che Meloni dà scacco matto all’Italia, rintuzza Avs dando a Salvini del fanfarone e agli esponenti del governo nel loro insieme dei guerrafondai. C’è da capirlo, Nicola Fratoianni, pensava di essere il più comunista ma Conte lo insegue e lui è costretto a parcheggiare la sua Tesla in spazi sempre più proibiti.

Meglio non va tra i cosiddetti moderati. Carlo Calenda, maschera tragica che sarebbe d’accordo con Meloni ma non può dirlo perché becca voti solo tra i radical chic, quindi pure essendo politicamente bipolare dichiara finito il bipolarismo. Matteo Renzi fa l’innamorato di Schlein perché è la sola che non gli ha dato il due di picche. Buona ultima +Europa, che ha la contraddizione nel nome, essendo contraria a metà delle ultime iniziative dell’Unione, un po’ come se un ristorante vegano decidesse di chiamarsi “Tagliatelle alla bolognese”.