Elly Schlein, la figuraccia: cosa diceva prima dell'incontro tra Meloni e Trump

Cosa diceva Elly Schlein di Meloni, prima del viaggio a Washington? Tutto il peggio possibile, ovviamente: "La cosa che trovo clamorosa è il silenzio di Giorgia Meloni davanti a tutto questo. Lei, che secondo alcuni, all'inizio di quest'anno eh, non cinque anni fa, doveva essere il ponte , la pontiera tra Donald Trump e gli Stati Uniti, in realtà è già diventata una vassalla , cioè una che non è in grado di difendere gli interessi italiani ed europei".

Poi, però, la realtà ha preso il sopravvento. E Giorgia Meloni si è fatta valere così a Washington: "So che quando parlo dell'Occidente non parlo principalmente di un'area geografica, parlo di una civiltà, e voglio rendere quella civiltà più forte. Quindi penso che, anche se abbiamo problemi tra le due sponde dell'Atlantico, è arrivato il momento in cui ci sediamo e proviamo a trovare delle soluzioni. Quindi voglio ringraziare il presidente Trump per aver accettato l'invito per una prossima visita ufficiale a Roma, e di aver considerato, in quell'occasione di incontrare anche l'Europa. Per me l'obiettivo è rendere di nuovo grande l'Occidente. E penso che insieme possiamo farlo". "Possiamo", ha replicato Trump.