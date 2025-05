Fedez, l'annuncio di Forza Italia: "Sarà al Congresso di FI giovani"

Fedez al congresso di Forza Italia. Il rapper sarà ospite al Congresso Nazionale dei Giovani, in programma sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. Ad annunciarlo Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri. "Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia. L'abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile", è stato l'annuncio durante la Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma.

Che l'ex marito di Chiara Ferragni sia rimasto deluso dalla sinistra non è una novità. Lui stesso, messo di fronte alla scelta tra Roberto Vannacci ed Elly Schlein, aveva detto di preferire il generale: "Scelgo Vannacci. Sì dai, chi voterebbe la Schlein", aveva detto chiaro e tondo durante il programma radio, La Zanzara. E, come se non bastasse, durante il suo podcast, attaccava: "La cosa che noi abbiamo notato facendo questo podcast è che quando noi abbiamo cercato di mettere persone di sinistra che lottano per i diritti sedute a un tavolo a dibattere civilmente con chi la pensava diversamente non ci siamo riusciti".