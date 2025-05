Sergio Mattarella, il fango di Amnesty perché sta con la polizia

Sul sito di Amnesty International sono ben visibili le campagne sul tema “Polizia”: la richiesta di apporre, sui caschi degli agenti in servizio di ordine pubblico, i codici identificativi, e quella contro «l’uso diffuso e improprio di dispositivi a scarica elettrica», come ad esempio il Taser. Così non sorprende che ieri Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, in controtendenza si sia schierato - nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve al Quirinale il capo della Polizia, Vittorio Pisani, per ribadire il sostegno del Colle alle Forze di polizia - con il Consiglio d’Europa, che l’altro ieri ha di nuovo invitato il governo a indagare sulla «pratica di profilazione razziale da parte delle Forze dell’ordine».

Interpellato dall’Adn Kronos, Noury si è schierato a fianco della commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri), responsabile del discusso report sui nostri agenti. «Anziché ricorrere addirittura a espressioni di scherno, i nostri rappresentanti istituzionali dovrebbero mostrare rispetto per gli organismi internazionali che si occupano di diritti umani: dunque, apprezzare la segnalazione del Consiglio d’Europa e riconoscere che anche in Italia, come in altri Stati europei, c’è da tempo un problema di discriminazione, la profilazione razziale da parte delle Forze di polizia». Insomma, fa bene l’Ecri a mettere nel mirino i poliziotti e i carabinieri italiani: «La profilazione razziale colpisce persone vulnerabili, non cittadine (e questo è un altro motivo per votare sì al referendum sulla cittadinanza) e appartenenti a minoranze, verso le quali si applica una presunzione di criminalità o “minacciosità”. Un problema di violazione dei diritti umani da affrontare».