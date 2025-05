Giorgia Meloni, "il nostro orgoglio": il messaggio a Fascià è una replica alla Ue

Fascià, militare fuori servizio, si trovava in auto in provincia di Bergamo quando ha notato una donna in evidente stato di disperazione , aggrappata alla recinzione di un cavalcavia. Non ha esitato un attimo: ha fermato la macchina, si è avvicinato, l’ha abbracciata e, con calma e umanità, è riuscito a convincerla a non compiere un gesto estremo. Un episodio di straordinaria empatia e prontezza, che ha salvato una vita.

Nel corso della settimana infatti, il Consiglio d’Europa ha mosso dure accuse contro l’Italia, denunciando presunti episodi di “profilazione razziale” da parte delle forze di polizia. Accuse gravi, che hanno scatenato polemiche e che il governo ha giudicato infondate e offensive. Il messaggio della Meloni, pur senza citarlo esplicitamente, appare dunque anche come una risposta ferma, indiretta ma carica di orgoglio nazionale, a quel rapporto. Un modo per rivendicare il valore e l’integrità di chi, in divisa, ogni giorno tutela la sicurezza e la dignità delle persone, indipendentemente da provenienza o condizione.

In un clima spesso avvelenato da generalizzazioni e sospetti, l’abbraccio di Lorenzo Fascià – e le parole della premier – ricordano che dietro una divisa ci sono prima di tutto esseri umani. E che, talvolta, basta un gesto per restituire fiducia non solo a chi è in difficoltà, ma a un intero Paese.