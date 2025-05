Giorgia Meloni, l'orrore: "Auguro a sua figlia la sorte della ragazza di Afragola"

"Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola": un post choc quello che circola sui social in queste ore. A scriverlo sarebbe stato un presunto dipendente del ministero dell'Istruzione. Ma delle verifiche su questo sono ancora in corso. Mentre il riferimento è a quanto accaduto in provincia di Napoli, dove una 14enne è stata uccisa dall'ex fidanzato dopo averlo rifiutato. Questo messaggio pieno di odio nei confronti della presidente del Consiglio e della sua famiglia ha sollevato una forte polemica politica.

Il post condiviso sui social ha scatenato, dunque, una certa indignazione. "Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile - ha scritto su X il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, allegando il post incriminato -. La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l'odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza".