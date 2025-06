Giorgia Meloni, il video dai Fori Imperiali: Giuseppe Conte umiliato ancora

"Si è interrotta la luna di miele tra il governo Meloni e il popolo. Oggi Meloni, e vedrete se dico la verità, ha difficoltà ad andare in giro. Meloni rimarrà sempre più rinserrata negli uffici di Palazzo Chigi": Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, lo aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di Canale Nove. Le sue parole, però, si sono dimostrate a dir poco infelici e soprattutto non vere. Basti vedere come la presidente del Consiglio è stata accolta dalla folla radunata a Roma per la tradizionale parata del 2 giugno, festa della Repubblica.

Al suo arrivo ai Fori Imperiali nella Capitale, la premier è stata salutata con applausi e grida di incoraggiamento, con tanto di coro "Giorgia, Giorgia". Meloni, poi, arrivata sugli spalti, si è messa a salutare una ad una tutte le autorità delle Forze Armate, tra il clamore e l'entusiasmo generali.