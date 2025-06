Giorgia Meloni irride Schlein: occhio al selfie

"Elly Schlein dice che i voti del referendum dicono no a questo Governo...": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Instagram pubblicando a corredo un selfie in cui si mostra sorridente. Il riferimento è alle dichiarazioni con cui la segretaria del Pd ha commentato l'esito dei referendum su lavoro e cittadinanza. Referendum che non hanno raggiunto il quorum fermandosi al 30%. Tanto è bastato, però, perché la sinistra si convincesse di un grande risultato contro l'esecutivo Meloni.

Il motivo? Secondo le opposizioni, il numero di elettori che è andato alle urne per votare tra domenica 8 e lunedì 9 giugno sarebbe superiore a quello delle persone che hanno votato Giorgia Meloni e il suo governo alle politiche del 2022. Un ragionamento sbagliato per due motivi. Innanzitutto vengono messi a confronto due strumenti elettorali molto diversi, referendum abrogativi e politiche; e poi i dati su cui si basa la sinistra sono sbagliati.