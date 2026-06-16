Emmanuel Macron, attimi di sconcerto: con che canzone accoglie Giorgia Meloni

Per ogni leader mondiale, una canzone. È questa la trovata di Emmanuel Macron che, sul proprio profilo X, ha condiviso l'arrivo a Evian dei partecipanti del G7. Una serie di video dedicati all'arrivo dei leader, ciascuno accompagnato da una canzone simbolica del Paese rappresentato. Tra questi Giorgia Meloni. Come si può vedere dal filmato condiviso dal presidente francese, il premier italiano si è aggiudicato la canzone Felicità di Albano e Romina.

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In ogni caso la speranza degli alleati europei è che il vertice possa determinare un approccio produttivo sul dossier ucraino. Il padrone di casa dell'incontro, Macron appunto, ha ribadito l'intenzione di convincere Donald Trump a mantenere il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione su Mosca per aprire la strada a un accordo di pace. Parole che sembrano trovare una prima sponda nelle dichiarazioni dello stesso Trump al suo arrivo a Evian. "Ieri abbiamo avuto un'ottima conversazione con il presidente Zelensky e il presidente Putin. E vedo che forse possiamo fare qualcosa in quel senso. Lo penso davvero", ha detto ai giornalisti accanto a Macron, che definisce "un caro amico". "Penso che entrambi siano disponibili", ha aggiunto, "quindi ora che questo è finito (la guerra in Iran, ndr), ci concentreremo su quello. Vediamo se riusciamo a portarlo a termine".

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