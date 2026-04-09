L'Aria Che Tira, Luigi Crespi smonta Elly Schlein: "Il Vietnam, il deserto"

"Vai rapido che poi devo sentire tutti". David Parenzo, con questa affermazione, scatena Luigi Crespi. Ospite de L'Aria Che Tira in onda giovedì 9 aprile su La7, lo spin doctor e sondaggista ironizza con il conduttore per poi soffermarsi su Giorgia Meloni. "Credo che il discorso che ha fatto oggi la Meloni sia un discorso che contiene tre fattori importanti: il primo, ha ammesso di non essere perfetta e ha ammesso le difficoltà nella sanità e nel lavoro".

La7, "vergogna!" e insulti a Parenzo: una settimana pazza La settimana della parolaccia libera a L’aria che tira, su La7, con David Parenzo che fatica a tenere a bada i suo...

Insomma, "per la prima vota - prosegue Crespi - vedo un primo ministro che arriva e dice di non essere perfetta, che ci sono delle cose da sistemare e che ha ricevuto il segnale arrivato dal referendum. Non sta vendendo la perfezione, non sta vendendo l'esaltazione". Da qui la frecciata all'opposizione: "Cosa ho visto nella Schlein? Il Paese che ci consegna Meloni è questo... Quello che ci consegna Schlein è Cuba. Esagera, troppo negativo... È il Vietnam, il deserto. Siamo fuori misura e lo dico da uomo di sinistra. Una cosa buona, anche un orologio rotto, almeno una volta al giorno segna l'ora giusta".

L'aria che tira, Crespi contro Mattei: "Ca*** di sostanze prendi? Vergogna!" "Sinceramente ringraziare per un'operazione tanto violenta, drammatica e sanguinaria perché comunque son...