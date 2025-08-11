Multato il Viminale : vietato lasciare in coda i migranti

Secondo il tribunale di Torino fare la fila per richiedere la protezione internazionale è «mortificante» e «discriminatorio». E con una sentenza ha condannato il ministero dell’Interno e la Questura del capoluogo piemontese a risolvere il problema. La decisione arriva dopo una denuncia presentata da 18 extracomunitari (13 dei quali avrebbero già fatto perdere le loro tracce) e dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), ed è destinata a far discutere. Intanto perché non si capisce come mai se a fare la fila sono i richiedenti asilo è «mortificante» e si rischiano «misure privative della libertà personale» (cioè di finire nei Cpr perché sprovvisti di documenti), mentre se un italiano o uno straniero regolarmente registrato nel nostro Paese deve aspettare mesi per riuscire a presentare la pratica per fare il passaporto o la carta d’identità, non s’indigna nessuno. Poi perché questa sentenza pone sullo stesso piano chi è sul nostro territorio in maniera regolare e legittima e chi, al contrario, è entrato in Italia in maniera irregolare. Senza contare la stragrande maggioranza di queste richieste vengono poi bocciate per insussistenza. Poi perché la sentenza non si pone solo a favore dei richiedenti asilo, ma accusa di discriminazione le nostre forze dell’ordine.

Nella denuncia gli avvocati chiedevano al giudice di « accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della Questura». Cosa che il magistrato ha puntualmente fatto scrivendo nella sentenza che «le procedure adottate (dalla Questura, ndr) sono illegittima in quanto ostacolano, ritardano e rendono eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti», garantiti dalla legge. A scrivere la sentenza è un giudice che la narratie va odierna definirebbe “toga rossa”: Andrea Natale è un esponente di spicco di Magistratura democratica, collaboratore storico del Manifesto e in passato alcune sue sentenze e prese di posizione hanno creato dibattito. Come quando ha assolto gli antagonisti del centro sociale torinese Askatasuna dalle accuse di associazione a delinquere per le proteste contro la Tav (18 persone sono però state condannate a pene fino a 4 anni) o come quando, più volte, si è messo in contrasto con il decreto sui respingimenti. In un’intervista a Repubblica del 12 novembre 2024 arrivò a dire che quel decreto avrebbe potuto semplicemente essere «disapplicato».