Capezzone, "Meloni e l'immigrazione, Merlo corre a farsi il segno della croce"

A fare notizia oggi è il pesante raid russo su Kiev. "Non c'è solo un bilancio pesante in vite umane ma c'è anche un elemento simbolico, perché l'attacco non ha risparmiato la sede Ue e del British Council", sottolinea Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

Echi dell'intervento di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, "con attacchi telefonati e prevedibili da Il Domani e il Fatto quotidiano, soprattutto sul piano casa. E Libero è l'unico che dà conto della proposta comunista di Avs, che vuole requisire ai privati le case sfitte", nota il direttore editoriale di Libero. "E sull'immigrazione Meloni ha scandalizzato su Repubblica Francesco Merlo, che corre come sua nonna a farsi il segno della croce. L'immagine che spesso avevamo evocato della 'beghina woke' prende corpo oggi in Merlo".

A sinistra si segnalano sul Fatto "i dolori di Sandro Ruotolo per l'intesa tra Schlein, De Luca e il figlio". Sul Foglio il direttore Cerasa "rilancia il vociferare intorno alla ricerca di una alternativa alla Schlein, e si arriva a uno dei soliti noti, il sindaco di Napoli Manfredi". E se Decaro, candidato governatore in Puglia, dovesse lasciare "su chi andrebbe il centrosinistra? Su Vendola". Intervento di Francesco Boccia su Repubblica: "Niente, ma è testardamente unitario come la Schlein".

Spettacolare l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate Ruffini che sulla Stampa non parla di programmi ma del "viaggio". Tema Mostra del Cinema di Venezia e boicottaggio degli israeliani. "Carlo Verdone sul Corriere della Sera corregge la sua posizione, dice di aver aderito a un appello per Gaza e che i nomi li hanno aggiunti dopo. Vista la malaparata Verdone si sfila. Ci fa un figurone? No, diciamo che riduce la figuraccia".