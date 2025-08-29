In Onda, Mentana e l'ovazione a Meloni: "Segnale molto forte"

Il Meeting di Rimini è stata l’ennesima occasione in cui Giorgia Meloni, in concreto, ha potuto constatare il successo e il consenso che il proprio governo sta avendo da parte dei cittadini. Enrico Mentana, direttore del telegiornale di La7, per una volta è in veste di ospite nello studio di In Onda, il talk di approfondimento politico estivo della rete, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, e conferma l’esito positivo per il presidente del Consiglio dell’incontro avvenuto in Romagna.

Mentana si è soffermato sull’ovazione ottenuta dalla premier e ha spiegato che il sostegno non arriva solo dalle aree di destra, ma sempre più anche da quelle di centro.