È sempre Cartabianca, Borghi irride Greta e Flotilla: "Un bel selfie in barca a vela!"

"La Global Sumud Flotilla dal mio punto di vista mi sembra una delle tante iniziative radical chic che abbiamo visto tante volte in passato. Partiamo in barca a vela e facciamoci il selfie con Greta Thunberg": Claudio Borghi, senatore della Lega, lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4 a proposito della spedizione umanitaria partita da Barcellona alla volta di Gaza per portare aiuti alla popolazione nella Striscia.

A causa di condizioni meteo non favorevoli, però, la spedizione è stata costretta a rientrare due volte per poi ripartire. A tal proposito, Borghi ha detto: "Mi riferiscono che appena usciti dal porto sono arrivate due ondettine e sono tornati indietro". "Non era un'ondettina ma era una tempesta in mezzo al mare", ha controbattuto la conduttrice.