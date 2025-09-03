La Floitlla cade a pezzi, scatta (di nuovo) il rientro in porto

La Global Sumud Flotilla , missione volta a rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza, è stata nuovamente ostacolata dal maltempo nel Mediterraneo. Delle circa 30 imbarcazioni partite domenica da Barcellona, cinque, principalmente le più piccole e a vela, sono state costrette a rientrare in porto per la seconda volta in due giorni a causa di mare mosso e vento forte. Le condizioni avverse hanno causato danni strutturali alle barche, rendendo impossibile la prosecuzione per alcune di esse.

Secondo fonti dell’organizzazione riportate da El País, sebbene il vento nel nordest iberico sia diminuito rispetto a domenica, quando l’intera flottiglia aveva dovuto fare dietrofront, il mare grosso ha continuato a rappresentare un ostacolo significativo. Circa venti imbarcazioni, partite lunedì da Barcellona, stanno invece proseguendo verso Tunisi, con una sosta tecnica programmata alle Baleari per attendere le compagne in difficoltà.Dalla flottiglia, l’attivista Greta Thunberg ha rilasciato dichiarazioni forti durante un collegamento con la trasmissione In Onda su La7, affiancata dall’attivista Tony La Piccirella. Thunberg ha denunciato: "Quello che sta accadendo a Gaza è un genocidio. Assistiamo a una carestia e a un’intensificazione delle violenze". Ha poi aggiunto: "È un’ingiustizia che dura da decenni: oppressioni che i palestinesi subiscono ogni giorno sulla loro pelle".