Donatella Di Cesare, il figlio di Tarantelli: "Da elettore di sinistra, provo sconcerto e disgusto"

Non sono i rappresentanti di Fratelli d'Italia e del centrodestra, calabrese e nazionale, a protestare contro la candidatura nelle fila del centrosinistra di Donatella Di Cesare , la filosofa che poco più di un anno fa espresse un commosso commento su X in ricordo di Barbara Balzerani , celebre esponente delle Brigate Rosse scomparsa nel marzo del 2024. L'opinionista, già nota per le sue posizioni piuttosto ambigue sulla guerra in Ucraina, è uno dei nomi più famosi in lista a sostegno di Pasquale Tridico , il candidato governatore espressione del Movimento 5 Stelle .

La Di Cesare aveva ricordato gli "ideali" della Balzerani, la "Compagna Luna". "Ideali? Non sono ideali, è finta politica travestita da finti ideali. E poi basta conoscere la storia e leggere i loro scritti per sapere che per i brigatisti i fini rivoluzionari e i mezzi violenti erano inscindibili". Luca Tarantelli non è un pericoloso reazionario, tutt'altro: "Da elettore di centrosinistra sono sconcertato e disgustato. Mi aspetto che le candidature siano in linea con i valori democratici e della civiltà occidentale". Evidentemente, però, la capolista di Avs alle regionali in Calabria non rientra in questa categoria. censurando la capolista di Avs alle regionali in Calabria.