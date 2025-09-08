Giorgia Meloni, la replica dopo la menzogna: "Volo di Stato? No, regalo a mia figlia". E Querela

Ennesima figuraccia delle opposizioni. A scatenare il livore della sinistra una visita "privata" di Giorgia Meloni a New York. Un viaggio organizzato come regalo di compleanno per la figlia Ginevra. Ed ecco che Italia Viva arriva addirittura a presentare un'interrogazione parlamentare. Per mano di Enrico Borghi, senatore e membro del Copasir, si legge: "Premesso che organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica - salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo - nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani". Motivo dell'indignazione? "Non si può non registrare un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza".

Per Borghi "sarebbe, tuttavia, necessario rispondere alcune domande giornalistiche che chiedono se la premier si sia recata a New York con un volo di Stato per impegni istituzionali oppure in Puglia per alcuni giorni di vacanza nonostante l’importante fine settimana appena conclusosi; si chiede di sapere: data la sua figura istituzionale e di rappresentanza, se la presidente del Consiglio dei ministri non intende chiarire le ragioni per le quali non sia recata ad alcuno degli eventi suddetti avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso. Se intende rispondere alle domande riportate in premessa nonché se intende chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero".