PiazzaPulita, Fratoianni vede la Flotilla e si emoziona: sceneggiata a La7

"Voglio ringraziare tutti e tutte loro, perché ci fanno capire che c'è dell'umanità". Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, Nicola Fratoianni inizia con un ringraziamento agli attivisti della Flotilla. "Quando l'umanità sembra spazzata via, è una cosa che... Ehm, scusate", prosegue il leader di Sinistra italiana mostrando di essersi emozionato e proseguendo il suo discorso. "Tutto questo dà un po' di speranza", commenta ancora mentre il programma di La7 manda in onda le immagini delle navi dirette a Gaza con gli aiuti umanitari per i palestinesi.
E ancora: "Siamo di fronte a qualcosa che nella storia dell'umanità non è mai successa: nella storia dell'umanità ci sono stati tanti genocidi terribili, ma questo è un genocidio in diretta televisiva, in diretta social. Non era mai accaduto". Da qui l'attacco al primo ministro israeliano: "Ascoltare Netanyahu e i suoi ministri fascisti dare dei terroristi a questi ragazzi, segnala il paradosso. Uno stato terrorista che si comporta come i peggiori terroristi, compie una pulizia etnica.
Flotilla, circo-Avs: "Colpita da un missile", la sparata della ZanellaIl tendone, giallo-rosso-verde, apre un istante dopo l’esplosione sulla Familia Madeira, uno dei velieri – b...
Proprio per la questione Gaza, "la Sinistra a Strasburgo - aveva reso noto il leader di SI - ha depositato una mozione che pone questioni politiche di merito che peraltro sono del tutto conseguenti con la scelta che ci aveva portato a votare contro Ursula von der Leyen e la sua Commissione. Molti dei pilastri che hanno caratterizzato finora questa commissione sono fallimentari e sbagliati, ad esempio dal folle piano di riarmo all'abbandono dei progetti di transizione ecologica, dalla subalternità ai ricatti di Trump all'inazione sullo sterminio in corso a Gaza, alle politiche di austerità".
Qui l'intervento di Fratoianni su Gaza e Flotilla a PiazzaPulita