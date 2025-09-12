PiazzaPulita, Fratoianni vede la Flotilla e si emoziona: sceneggiata a La7

"Voglio ringraziare tutti e tutte loro, perché ci fanno capire che c'è dell'umanità". Ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, Nicola Fratoianni inizia con un ringraziamento agli attivisti della Flotilla. "Quando l'umanità sembra spazzata via, è una cosa che... Ehm, scusate", prosegue il leader di Sinistra italiana mostrando di essersi emozionato e proseguendo il suo discorso. "Tutto questo dà un po' di speranza", commenta ancora mentre il programma di La7 manda in onda le immagini delle navi dirette a Gaza con gli aiuti umanitari per i palestinesi.

E ancora: "Siamo di fronte a qualcosa che nella storia dell'umanità non è mai successa: nella storia dell'umanità ci sono stati tanti genocidi terribili, ma questo è un genocidio in diretta televisiva, in diretta social. Non era mai accaduto". Da qui l'attacco al primo ministro israeliano: "Ascoltare Netanyahu e i suoi ministri fascisti dare dei terroristi a questi ragazzi, segnala il paradosso. Uno stato terrorista che si comporta come i peggiori terroristi, compie una pulizia etnica.