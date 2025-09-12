Libero logo
Capezzone e Charlie Kirk, "ecco il podio degli articoli più vergognosi sui giornali italiani"

di Claudio Brigliadorivenerdì 12 settembre 2025
Oggi è il giorno delle reazioni a freddo all'omicidio di Charlie Kirk. "I giornali di centrodestra esprimono dolore e amarezza riconducono l'assassinio alla macchina di odio oliata da sinistra", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa  politicamente scorrettissima di oggi. 

Altri giornali, sottolinea il direttore editoriale di Libero, "la buttano sulla polarizzazione politica o si rifugiano nel 'signora mia in America girano troppe armi', ma il problema è che qui le pallottole vanno sempre solo in una direzione. Ma c'è anche chi non vogliamo dire che festeggia o gioisce, ma se oggi cercate il podio dei pezzi più vergognosi se la giocano Alan Friedman su La Stampa, già protagonista di un tweet che poi ha tolto, Michele Serra su Repubblica che spiega che non tutti i morti sono uguali. Quindi ci sono morti buoni e morti cattivi. E poi il quotidiano dei vescovi Avvenire, che non possiamo dire che ci lascia a bocca aperta perché ormai ne abbiamo lette tante, ma che oggi si dà davvero da fare".

Occhio a quanto successo in Parlamento: "La opposizioni avevano detto a Tajani 'vieni a riferire'. Dopodiché le opposizioni non si presentano e quelli che si presentano insultano Tajani". La senatrice Maiorino dei 5 Stelle dice che il ministro degli Esteri "è un influencer prezzolato" da Israele. "Ora, può fare tutte le critiche che vuole ma che senso ha chiamare un ministro a rispondere e insultarlo in questo modo?".

Buone notizie per il centrodestra: "Nei sondaggi di Pagnoncelli Acquaroli allunga nelle Marche". Notizie non brillanti dalla Campania, "dove ancora il centrodestra non trova il candidato. Il Corriere della Sera parla del prefetto di Napoli, che dubitiamo gli elettori conoscano. Mentre il Fatto quotidiano, che ci mette malizia essendo un quotidiano di opposizione, parla di una lite tra Fitto e Cirielli con una possibile figura di mediazione".

