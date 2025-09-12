Pasquale Tridico, l'ultimo guaio: in lista il candidato a processo per lesioni

Nuovo giorno, nuova grana in vista perla candidatura di Pasquale Tridico verso le elezioni regionali calabresi previste tra il 5 e il 6 ottobre 2025. Questa volta l’atto del contendere ruota attorno a Francesco Del Giudice, uno dei candidati nella lista di Tridico. Il neurologo dell’ospedale di Vibo Valentia, infatti, è accusato dall’ex moglie di lesioni. Avrebbe spintonato la consorte contro lo stipite di una porta, causando alcune contusioni alla donna. Il fatto deriverebbe da una lite dello scorso 22 gennaio. Per questo motivo Del Giudice il prossimo 21 novembre dovrà presentarsi davanti al Tribunale vibonese. La citazione in giudizio per il medico è stata disposta dal pubblico ministero Ciro Luca Lotoro.
La querela presentata dalla parte offesa nonché dall’ex moglie consigliere comunale di minoranza proprio del comune di Vibo Valentia- ha ricevuto una controquerela, da parte del marito, che a sua volta ha denunciato la coniuge per lesioni. La donna, difesa dall’avvocato Brunella Chiarello, dovrà infatti comparire davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo il prossimo 17 ottobre.
Ma cosa viene imputato al neurologo? La Procura contesta «il reato di lesioni personali aggravate dall’aver agito nei confronti della propria moglie», secondo quanto riporta sulle proprie colonne Il Quotidiano del Sud. In tutto questo vociare di carte bollate e denunce Del Giudice risulta tra i candidati, nella corsa delle prossime elezioni regionali calabresi, come volto della lista “Tridico presidente” a sostegno, per l’appunto, dell’ex numero uno dell’Inps nonché europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico.
Dunque dinamiche, decisamente, delicate a livello personale riversano il proprio eco nella corsa verso la poltrona di governatore della Calabria. Non poteva essere altrimenti. Pubblico e privato in quest’era politica, spesso e volentieri, non conoscono separazioni e ogni increspatura emerge per diventare centrale nel dibattito. Questo non è altro, intanto, che l’ennesimo intoppo nella campagna elettorale, in vista della prossima tornata di voto, del campo largo. Che di larghe sembra avere solo e soltanto le problematiche accumulate regolarmente.
Ovviamente in questo caso bisognerà - come ogni volta avvengono situazioni simili- aspettare, ovviamente, il pronunciamento dei tribunali e dei giudici. Eppure tutto resta agli atti.