Mimmo Lucano "incandidabile": escluso dalle liste Avs per le regionali in Calabria

Brutte notizie per Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Mimmo Lucano è "incandidabile". I Tribunali di Cosenza e di Reggio Calabria hanno escluso la candidatura alle elezioni regionali in Calabria dell'europarlamentare eletto con Avs e sindaco di Riace, il paese ritenuto simbolo delle politiche di accoglienza dei migranti. Lucano è candidato nelle liste di Avs nella circoscrizione nord (Provincia di Cosenza) e in quella Sud (provincia di Reggio Calabria). I due uffici giudiziari - spiegano fonti di Avs - hanno dichiarato l'incandidabilità di Lucano, in base all'articolo7 del decreto legislativo 235/2012 (noto come Legge Severino), per via di una condanna definitiva a 1 anno e 6 mesi per falso ideologico riportata da Lucano nell'ambito del processo Xenia2 su presunti illeciti nella gestione dei migranti .

"C'è un filo conduttore per me che inizia tanti anni fa, con la vicenda penale, che continua con la decadenza e con la legge Severino e che si conclude con l'epilogo di questi giorni per quanto riguarda la partecipazione alle regionali", ha commentato Lucano dopo aver appreso che le Commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza lo hanno ricusato dalla lista di Avs dichiarando la sua incandidabilità. "Ovviamente - ha aggiunto - abbiamo fatto ricorso alla Corte d'Appello ma questa situazione un po' mi spegne l'entusiasmo. In ogni caso continuerò a sostenere con fortissima convinzione la lista di Avs e il candidato a presidente della Regione Pasquale Tridico. Mi sono speso per l'unità del centrosinistra e per gli ideali che Pasquale rappresenta. Per la prima volta siamo tutti uniti e una speranza per la Calabria. Andiamo avanti comunque".