Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

"Siliva Salis premier". Pd, chi si schiera con lei per far fuor Schlein

di Ignazio Stagnogiovedì 18 settembre 2025
"Siliva Salis premier". Pd, chi si schiera con lei per far fuor Schlein

( Ansa)

2' di lettura

Nel Pd ci si dà un gran da fare per tirare la volata a Silvia Salis. La sindaca di Genova a quanto pare potrebbe essere il cavallo di Toria per spodestare Elly Schlein e il fortino rosso del nuovo Pd. Come spiega un retroscena del Foglio ci sarebbe già una rete di politici (Franceschini e Renzi in primis) e di amici (anche del marito) a tessere la trama del doppio salto carpiato della nuova stella dei progressisti. A quanto pare quella di Elly, del "non ci hanno visti arrivare", sarebbe già tramontata. E su questo fronte sono illuminanti le parole dei suoi colleghi all'Anci che il quotidiano diretto da Cerasa riporta: "Ci ha convocato a Genova per questo fine settimana e si è inventata la formula ‘C21’. Fa prove da G20. Sapete come è andata? La riunione dei sindaci doveva convocarla Matteo Lepore, a Bologna, schleiniano, ma Salis gli ha risposto “è il momento di Genova”.

Ma tra le mura del Nazareno c'è chi è preoccupato per questa manovra, alcuni deputati dem hanno perplessità: "Se corre Salis alle primarie, Salis sarà la novità. Risultato? I voti li toglie a Elly e Conte se ne avvantaggia”.

Sondaggio Bidimedia, Avs si pappa i 5 Stelle: centrosinistra stravolto

Mentre Partito democratico e Movimento Cinquestelle si prendono e si lasciano, si abbracciano e si schiaffeggiano, tra s...

E un veterano come Ugo Sposetti avrebbe confidato a Carmelo Caruso sul Foglio: "Se ci sono le primarie io voto Schlein e mi metto pancia a terra per Elly. Le primarie le vinciamo. Le vince Schlein. Salis faccia attenzione a non bruciarsi".E a chiudere il cerchio di questi spifferi ci pensa il marito, Fausto Brizzi che come racconta Caruso alla fine di una cena avrebbe detto: "Genova è il trampolino...". Un altro abbaglio a sinistra si fa strada. Avanti il prossimo. 

Marco Bucci: "Lavorare mi aiuta a combattere il tumore alla faccia dei gufi"

La voce è quella dei tempi migliori: baritonale, rotonda, decisa. Il tono è tranquillo, si potrebbe azzard...

Ad alzo zero Gabriele Albertini smaschera Beppe Sala: "Milano ostaggio dei Verdi"

Chi fomenta l'odio Genova, FdI rincara la dose contro il Pd: "Vi abbiamo già appeso? Dopo la frase-choc..."

Mal di pancia dem Pd, Pina Picierno silura Franceschini: "Davvero è disposto a farlo pur di vincere?"

tagsilvia salisgenovapd

Ad alzo zero Gabriele Albertini smaschera Beppe Sala: "Milano ostaggio dei Verdi"

Chi fomenta l'odio Genova, FdI rincara la dose contro il Pd: "Vi abbiamo già appeso? Dopo la frase-choc..."

Mal di pancia dem Pd, Pina Picierno silura Franceschini: "Davvero è disposto a farlo pur di vincere?"

ti potrebbero interessare

3072x2047

Gabriele Albertini smaschera Beppe Sala: "Milano ostaggio dei Verdi"

Fabio Rubini
3072x2073

Genova, FdI rincara la dose contro il Pd: "Vi abbiamo già appeso? Dopo la frase-choc..."

Andrea Carrabino
3302x2201

Pd, Pina Picierno silura Franceschini: "Davvero è disposto a farlo pur di vincere?"

Andrea Carrabino
3072x3072

Genova, frase choc del dem a Fdi: "Vi abbiamo appesi già una volta", è caos

Ignazio Stagno