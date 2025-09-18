"Siliva Salis premier". Pd, chi si schiera con lei per far fuor Schlein

Nel Pd ci si dà un gran da fare per tirare la volata a Silvia Salis. La sindaca di Genova a quanto pare potrebbe essere il cavallo di Toria per spodestare Elly Schlein e il fortino rosso del nuovo Pd. Come spiega un retroscena del Foglio ci sarebbe già una rete di politici (Franceschini e Renzi in primis) e di amici (anche del marito) a tessere la trama del doppio salto carpiato della nuova stella dei progressisti. A quanto pare quella di Elly, del "non ci hanno visti arrivare", sarebbe già tramontata. E su questo fronte sono illuminanti le parole dei suoi colleghi all'Anci che il quotidiano diretto da Cerasa riporta: "Ci ha convocato a Genova per questo fine settimana e si è inventata la formula ‘C21’. Fa prove da G20. Sapete come è andata? La riunione dei sindaci doveva convocarla Matteo Lepore, a Bologna, schleiniano, ma Salis gli ha risposto “è il momento di Genova”.

Ma tra le mura del Nazareno c'è chi è preoccupato per questa manovra, alcuni deputati dem hanno perplessità: "Se corre Salis alle primarie, Salis sarà la novità. Risultato? I voti li toglie a Elly e Conte se ne avvantaggia”.