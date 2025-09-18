Giorgia Meloni, "donna forte d'Europa": Express, la copertina fa impazzire la sinistra

Sempre nell’editoriale si fa riferimento alla “buona dose di discreto rigore” con cui l’Italia è riuscita “a scrollarsi di dosso” l’immagine da “malato d'Europa, scaricando la responsabilità sulla Francia”.Nell’articolo collegato alla copertina, invece, si legge che “è facile essere scambiati per Biancaneve quando si è circondati da 26 nani. Se Giorgia Meloni è la nuova star politica dell’Unione europea, la presidente del Consiglio italiano lo deve al suo talento personale, al suo posizionamento politico pragmatico, allo spostamento a destra dell’opinione pubblica europea, ma anche al fatto che i suoi pari sono ben lontani dal brillare”. “Solo pochi anni fa, l’Italia faceva tremare l’intera zona euro con il suo debito pubblico colossale e la sua instabilità politica cronica. Oggi è la Francia a svolgere quel ruolo mortificante”, sottolinea L’Express ricordando che “erano in pochi a prevedere che Meloni avrebbe incarnato un giorno la stabilità e la credibilità internazionale ritrovata del suo paese”.

a premier viene descritta come una “madre single di 48 anni, proveniente da un ambiente povero, senza titoli universitari, con un’esperienza di governo minima”, ritratto che “stona tra i capi di Stato e di governo europei, tanto più che guida un partito politico che affonda le sue radici nel fascismo”. “Nel 2022, quando fece il suo ingresso a palazzo Chigi quasi esattamente a 100 anni dalla marcia su Roma di Mussolini, la maggior parte dei media europei la descriveva come un’estremista pronta a instaurare un regime illiberale, rompere con l’Europa e piegarsi a Vladimir Putin” prosegue ancora l’articolo, aggiungendo però che “la prima donna a guidare la Repubblica italiana non ha fatto nulla di tutto questo. Anzi, non ha fatto poi molto in tre anni. Una parola riassume la sua tattica: prudenza”. In politica estera, viene evidenziato, Meloni porta avanti “una diplomazia conservatrice, atlantista e legata ai valori democratici”. “È stata l’unica leader europea invitata all’investitura del presidente americano. Ma, a differenza di altri, ha saputo evitare atteggiamenti servili nei confronti di Trump”, mentre sull’Ucraina “mostra un sostegno di principio a Zelensky, ma limita l’aiuto militare al minimo e rifiuta l’idea di inviare soldati italiani sul terreno per garantire un ipotetico cessate il fuoco”. “La sua ascesa al firmamento continentale l’ha portata a scontrarsi con Macron” rimarca quindi il settimanale, soffermandosi sul dossier dazi: “Meloni, da parte sua, ha difeso la linea dell’accomodamento piuttosto che della risposta dura all’aggressività commerciale del presidente americano. La sua linea si è imposta”. Beh, un bel po' di materiale per far impazzire la sinistra.