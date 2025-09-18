E se fossero stati studenti di destra ad assaltare l'ateneo di Pisa?

«Immagina, puoi», recitava George Clooney in una celebre pubblicità. Ecco, proviamo anche noi a immaginare una scena: si tratta di un esercizio facile facile. Poniamo - questo è il giochino di fantasia - che lo stesso spettacolo avvenuto all’Università di Pisa fosse stato provocato da Forza Nuova, o da Casa Pound, o da un collettivo studentesco di destra. Non importa, in questo test di fantasia, la ragione o il pretesto per l’eventuale chiassata. Ipotizziamo solo che - per qualsiasi motivo - un gruppo di destra avesse inscenato esattamente lo stesso numero recitato dagli attivisti pro Pal: irruzione in un’aula, interruzione forzata della lezione, violenza contro cose e persone, un professore prima insolentito e poi mandato all’ospedale. Il tutto con la ripresa video del blitz per poter “socializzare” la bravata. Cosa sarebbe successo in questo caso? Elementare, Watson: staremmo da due giorni a parlare di fascismo, di squadrismo, di marcia su Pisa (e presto di nuova marcia su Roma).

Ovviamente avremmo registrato aperture in prima pagina di tutti i quotidiani, con le prime firme di ogni testata in nobile gara tra loro per stracciarsi le vesti e strapparsi i capelli. E poi le dirette televisive con gli inviati nel cortile dell’Università: «Abbiamo lì il nostro XXX (inserire un nome a piacere, programma per programma). Raccontaci com’è andata». A seguire, l’inevitabile dibattito in studio, con sociologi, psicologi, politici, preti di qualche comunità di recupero, al grido di “dove abbiamo sbagliato? cos’è successo ai nostri giovani?”, con recita finale compulsiva di Bella Ciao e altri canti resistenziali a piacere. E le opposizioni? Un solo urlo: «Meloni riferisca in Parlamento!». E giù comizi e piazzate sull’onda nera, la torsione autoritaria, le radici e le matrici, i semi e i frutti. E le procure? Dove le metti le procure? Subito una pioggerellina di inchieste per tentata ricostituzione del partito fascista. E poi - signora mia - gli appelli, anzi un diluvio di appelli: cantanti, artisti, intellettuali, morti di fama assortiti, tutti lì a raccontare l’Italia come un paese finito, in fez e stivaloni, travolto dalla lebbra squadrista.