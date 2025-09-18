Mimmo Lucano è ufficialmente fuori: respinto il ricorso

Fine corsa per il paladino dell'accoglienza. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Domenico Lucano che viene così escluso dalle elezioni Regionali in Calabria. "Con le sentenze n. 7381 e n. 7382 del 2025, oggi il Consiglio di Stato - si legge nel provvedimento - ha respinto gli appelli proposti dal signor Domenico Lucano avverso le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabilità dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni, rilevando l'applicabilità della legge n. 190 del 2012 sulla rilevanza ostatica della condanna da lui riportata in sede penale".

Lo scorso primo luglio Mimmo Lucano era già stato dichiarato decaduto da sindaco di Riace dal Tribunale civile di Locri che aveva accolto un ricorso della Prefettura di Reggio Calabria, sempre in conseguenza della condanna nel processo "Xenia". L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che è comunque rimasto in carica come sindaco in attesa della decisione della Corte d'appello - prevista per il prossimo gennaio - e poi della Cassazione, secondo i giudici di Locri era incandidabile alle comunali di Riace e da qui la decadenza da primo cittadino del comune calabrese.