Conte e Renzi, l'incontro ravvicinato e un gesto clamoroso

di
domenica 21 settembre 2025
(LaPresse)

1' di lettura

Dopo polemiche, insulti a distanza e botta e risposta, Matteo Renzi e Giuseppe Conte si sono stretti la mano all’evento organizzato dall’associazione “Giovane Roma”. Lo scatto è avvenuto nel cortile storico dell’Università degli Studi Link a Roma, dove si svolge per il secondo anno consecutivo “60 Under 30 che stanno cambiando il Paese”. Prove di disgelo? Chissà. Di certo per i leader di Italia Viva e del M5S adesso solo con il “campo largo” si vince, come dimostra Genova con la vittoria di Salis. Già alla festa del Fatto, Conte aveva anticipato: «Faremo di tutto per evitare accozzaglie o armate Brancaleone, ma un percorso si può fare, adesso non ha senso dire “tizio sì, tizio no”». Invece in passato, dalla caduta di Conte rivendicata da Renzi, le battute al veleno non erano mancate.

taggiuseppe contematteo renzicampo largomovimento 5 stelle

