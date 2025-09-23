Libero logo
Giorgia Meloni, fotomontaggio-choc della consigliera M5s: "Il tuo posto è qua"

di Caterina Spinelli martedì 23 settembre 2025
Un fotomontaggio degno dei peggiori insulti. A realizzarlo, o meglio, a pubblicarlo è Maria Teresa Grasso. La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha pubblicato un collage con la premier Giorgia Meloni nel cassonetto della spazzatura. Il tutto con tanto di didascalia: "Il tuo posto è qua". Un post, quello condiviso su Facebook, che ha generato parecchie critiche al punto da essere poi rimosso dalla stessa Grasso. Eppure il web non dimentica. E neppure perdona.

Ecco allora che Ines Fruncillo - presidente di Fratelli d'Italia della provincia di Avellino - ha chiesto alla Grasso e al candidato grillino del centrosinistra per la Regione Campania le scuse. La Fruncillo denuncia il comportamento "indegno e pericoloso" della consigliera comunale del secondo comune Irpino, e chiede a Roberto Fico di "prendere le distanze e scusarsi pubblicamente".

"Chi non rispetta il presidente del Consiglio – tuona la Fruncillo – non rispetta l’Italia". "Un consigliere comunale del M5S di Ariano Irpino ha pensato bene di pubblicare un fotomontaggio volgare contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini: incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell’insulto e nell’offesa personale", conclude senza mezzi termini.

