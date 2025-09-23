Libero logo
Giorgia Meloni, la minaccia-choc: "Cecchini, organizzatevi per spararle"

di Andrea Carrabinomartedì 23 settembre 2025
Giorgia Meloni, la minaccia-choc: "Cecchini, organizzatevi per spararle"

(Ansa)

2' di lettura

In Italia c'è un bruttissimo clima. Non da oggi e nemmeno da ieri. Ma almeno da quanto si è instaurato il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Ogni qualvolta che nelle nostre città, centri sociali, violenti e pro-Pal manifestano per ragioni non meglio precisate, c'è sempre un fantoccio del premier o di suoi ministri dato alle fiamme. Nei casi più fortunati, "soltanto" dei cartelli con scritto minacciose, del tipo: "Sparare a un fascista non è reato". Cosa che effettivamente è avvenuta dall'altra parte dell'Oceano, dove l'attivista Charlie Kirk è stato assassinato con un colpo di fucile.

Secondo alcuni, l'odio viene alimentato dai social network: Ed è proprio spulciando X che si possono osservare i commenti più preoccupanti. Un esempio? Tal Luca, in data lunedì 22 settembre, ha postato il seguente messaggio: "Ma possibile che non abbiamo cecchini esperti per far fuori la Meloni e company vi volete organizzare mettetevi d'accordo forza". Insomma, una minaccia piuttosto esplicita che qualcuno potrebbe mettere in pratica. 

X ha poi sospeso l'account dell'utente perché il suo tweet ha violato le regole della community. Ma la minaccia rimane. "Mi auguro che le segnalazioni abbiano avuto effetto, oppure il pavido democratico e tollerante se l'è fatta sotto e ha cancellato il profilo", ha commentato un altro utente. "Della Meloni non condivido nulla, una vera delusione, MA QUESTA È PURA MER***!!!".


 

Giorgia Meloni, l'affondo sul Green Deal: "Condivido molti punti con Trump"

Elly Schlein contro il governo: "Smettetela di criminalizzare il dissenso"

La sinistra fa la guerra alla cucina italiana

Giorgia Meloni, fotomontaggio-choc della consigliera M5s: "Il tuo posto è qua"

