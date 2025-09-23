Charlie Kirk, scontro in Aula. La vergogna di Ricciardi: "Vi sfregate le mani"

Scontro dialettico tra maggioranza e opposizione durante il ricordo in Aula di Charlie Kirk richiesto e ottenuto da Fratelli d'Italia. "È giusto aver chiesto questa commemorazione", dobbiamo essere "i primi a dare l'esempio condannando l'odio politico che oggi ancora serpeggia" anche in questo paese, ha detto il deputato di FdI Alessandro Amorese. "Davanti a noi c'è un popolo in cammino, quello di Kirk, dall'altro avremmo trovato macchine incendiate, città devastate. C'è una differenza di stile", ha aggiunto il meloniano.

Dal Pd Gianni Cuperlo ha rimarcato che "per noi la condanna di quel crimine e la pietà per quella vittima" è piena, "taccia chi dice il contrario", ha proseguito puntando il dito contro chi "indica in questa parte il terreno di cultura di violenza politica" e ricordando il discorso di Mussolini sull'Aula che poteva essere trasformata in "un bivacco di manipoli": "Noi siamo qui e qui ci troverete sempre", ha concluso il dem.