Dritto e Rovescio, Donzelli stronca Fusani: "Una chiara minaccia di morte"

Lunedì scorso lo sciopero generale e la manifestazione che c’è stata in tutte le piazze italiane ha rappresentato un segnale forte di tensione in questo momento così difficile, tra crisi interne e guerre non troppo lontane. Con conseguenti atti teppistici che, soprattutto alla Stazione Centrale di Milano, hanno portato violenza e devastazione. Di questo si parla a Dritto e Rovescio, programma d’attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

In studio c’è Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia, che sbotta contro l’odio delle sinistre contro il governo: "C'è un accanimento nei confronti di Giorgia Meloni e delle forze di governo a parole da parte delle opposizioni che può essere frainteso, perché loro utilizzano dei toni eccessivamente sopra le righe. C'è a Genova un consigliere comunale del Partito Democratico che augura la morte, appesa a capo all'ingiù, a una donna consigliere di Fratelli d'Italia ed è una cosa fuori dalle righe. È per un politico una cosa gravissima sentir dire ‘vi abbiamo già appeso a testa all'ingiù e lo rifaremo presto’ in consiglio comunale, è obiettivamente un attacco di una parte chiara".

"In questi giorni - prosegue Donzelli - alle manifestazioni hanno scritto ‘Meloni come Kirk’ e non credo che fosse un riferimento culturale, era chiaramente una minaccia di morte al Presidente del Consiglio". Di contro, invece, c’è la giornalista Claudia Fusani che punta il dito contro la stessa premier: "Cominciamo tutti ad abbassare i toni e, per favore, deve farlo anche la presidente del Consiglio. Perché nel momento in cui dice, ieri, a quelli della Flotilla che sono degli irresponsabili aizza l'odio in questo modo e lei non lo può fare, perché è la presidente del Consiglio di tutti". Su X piovono critiche un po' per tutti e il sentiment generale è di un utente che scrive: "Date voi politici per primi l'esempio alla gente... iniziate a dialogare civilmente senza asti e sfilettate".